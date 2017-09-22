И.о. министра спорта Свердловской области пересел с авто на велосипед

И.о. министра спорта Свердловской области Леонид Рапопорт сегодня приехал на работу на велосипеде. ФОТО: Павел Ворожцов

Сегодня, 22 сентября, отмечается Всемирный День без автомобиля (World Carfree Day), девиз которого - «Город как пространство для людей, пространство для жизни». И.о. министра спорта Свердловской области Леонид Рапопорт присоединился к акции и сменил свой служебный автомобиль на личный велосипед, на котором приехал из дома на работу.

- Велотранспорт становится всё более актуальным для Екатеринбурга, - отметил Леонид Рапопорт. - Тем более с наступлением осени, ремонтами дорог, реконструкцией Макаровского моста пробки в городе увеличились. Поэтому надеюсь, что людей на велосипедах станет больше. Что касается меня, то я имею неплохие навыки езды на велосипеде. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев приучает всех нас к этому экологически чистому виду транспорта. Нам очень важно, чтобы у людей выработалась привычка езды на велосипеде. Конечно, она напрямую связана с культурой вождения автомобилистов.