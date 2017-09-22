На Чернобыльской АЭС кончилось место для хранения радиоактивных отходов

Места для отходов в 4 раза меньше, чем нужно. Фото: пресс-служба Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

На Чернобыльской АЭС закончилось место для хранения радиоактивных отходов. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

Общий объём накопленных в Чернобыле жидких радиоактивных отходов, находящихся в двух существующих хранилищах — около 20 тысяч кубометров. По расчётам специалистов, на их переработку потребуется около 29 лет, при этом количество оставшихся упаковок, которые необходимо будет захоронить, составит более 300 тысяч. Специально оборудованное для этих целей хранилище «Вектор» на данный момент вмещает в 4 раза меньше - всего 70 тысяч.

Как добавил заместитель директора технического обращения с радиоактивными отходами Александр Скомарохов, на ЧАЭС сейчас также ищут «экономически оправданные» методы обращения с отравленными радиацией водами, объёмы которых с каждым годом увеличиваются.