Общество 22 сентября 2017, 10:31

В Екатеринбурге утром горели два автомобиля

Спасатели тушат загоревшийся автомобиль

В Екатеринбурге утром горели два автомобиля. Фото: Павел Ворожцов

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Поджигатели
Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.



В Екатеринбурге сегодня, 22 сентября, утром горели два автомобиля на улицах Чистая и Добролюбова. На площади трёх квадратных метров полностью выгорел ВАЗ-2107, на площади шести квадратных метров повреждён кузов ВАЗ-2108, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. 

Первое сообщение о пожаре машины в Екатеринбурге поступило в 5:40 от жителей домов по улице Добролюбова. Четыре спасателя с помощью одной единицы техники справились с огнём в течение двух минут, однако ВАЗ-2107 сгорел полностью.

- Следующее сообщение о возгорании ВАЗ-2108 на улице Чистая поступило в диспетчерскую в 7:29. На место происшествия выезжали пять огнеборцев на двух спецмашинах, с огнём удалось справиться в течение трёх минут, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. 

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Областная газета Свердловской области

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