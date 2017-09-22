Из Исети теперь можно пить воду

Стоимость памятного сувенира - 650 рублей. Фото: Сергей Жикин

В Екатеринбурге появилась необычная авторская кружка в виде гостиницы «Исеть». У неё даже есть свой неофициальный слоган - «Теперь воду можно пить из Исети».

Как рассказывает директор брендингового агентства «Дикий филин» Роман Дик, автор идеи, на популярность сувенира он особо не надеялся: «Когда я придумал создать такую кружку, был почти уверен, что что-то подобное уже придумали до меня. Но оказалось, я стал первым, хотя идея проста и лежит на поверхности — внешне гостиница очень напоминает кружку».

Теперь стильный предмет посуды продвигают как бренд и символ города. Её охотно покупают бывшие и нынешние жители города, а также туристы-иностранцы — они увозят на память по 3-4 кружки в день.