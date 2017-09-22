Культура 22 сентября 2017, 10:32

Из Исети теперь можно пить воду

кружка в виде гостиницы Исеть

Стоимость памятного сувенира - 650 рублей. Фото: Сергей Жикин

В Екатеринбурге появилась необычная авторская кружка в виде гостиницы «Исеть». У неё даже есть свой неофициальный слоган - «Теперь воду можно пить из Исети».

Как рассказывает директор брендингового агентства «Дикий филин» Роман Дик, автор идеи, на популярность сувенира он особо не надеялся: «Когда я придумал создать такую кружку, был почти уверен, что что-то подобное уже придумали до меня. Но оказалось, я стал первым, хотя идея проста и лежит на поверхности — внешне гостиница очень напоминает кружку».

Теперь стильный предмет посуды продвигают как бренд и символ города. Её охотно покупают бывшие и нынешние жители города, а также туристы-иностранцы — они увозят на память по 3-4 кружки в день.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Подписка на "ОГ"

Подписка на

Строительный форум

Строительный форум

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (22 сентября)

Деревянный сруб храма изготовили специалисты из Шалинского городского округа. Фото: Александр Зайцев
В столице Урала построили церковь за девять часов

Конкурс Золотой Гонг

Конкурс Золотой Гонг