Свердловчане задолжали "Облкоммунэнерго" полмиллиарда рублей за тепло. Фото: Алексей Кунилов

Свердловчане задолжали "Облкоммунэнерго" 595 млн 556 тыс. руб. за тепло. При этом 480 млн руб. – долги многоквартирных домов, управляющих компаний, ТСЖ и частного сектора, подключённых к центральному отоплению, сообщает пресс-служба компании.

Среди 13 "тепловых" территорий "Облкоммунэнерго" долгов не имеет только посёлок Арти. Среди должников лидируют Артёмовский (более 201 млн руб.) и Кировград (около 160 млн руб.).

Кроме того, энергетики предупредили, что в девяти зданиях, принадлежащих юридическим лицам, батареи не нагреются, пока не будет погашен долг. Два таких объекта - в Артёмовском, четыре - в посёлке Баранчинский, три - в Новой Ляле.

–Сумма долга астрономическая, поэтому мы усилим работу по взысканию задолженности. Неплательщики в конечном счёте заплатят долг и набежавшую пеню, размер которой иногда сопоставим с суммой основного долга. Объекты нужно готовить к зиме, ремонтировать, и без средств это невозможно, – отметил замгендиректора по реализации услуг АО «Облкоммунэнерго» Евгений Волков.

Добавим, вчера, 21 сентября, в Екатеринбурге стартовал второй этап подключения отопления. График этапов можно посмотреть здесь.