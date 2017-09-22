Трое детей пострадали в ДТП на свердловских дорогах за минувшие сутки

Трое детей пострадали в ДТП на свердловских дорогах за минувшие сутки. Фото: Алексей Кунилов

Трое детей пострадали в ДТП на свердловских дорогах за минувшие сутки. Двоих детей водители сбили на пешеходном переходе в Екатеринбурге и Асбесте, ещё на одного ребёнка автомобиль наехал после столкновения с другим ТС в Каменске-Уральском, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Сотрудники ГИБДД установили, что у пострадавших на одежде не было световозвращающих элементов.

В Асбесте водитель Hyundai Getz при повороте направо не пропустила 8-летнюю девочку, переходившую дорогу. В результате ДТП школьница получила ЗЧМТ, перелом ключевой кости и ссадину лица. В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга водитель отвлёкся от управления и не заметил 10-летнего мальчика при повороте налево на регулируемом перекрёстке. В результате мальчик получил ЗЧМТ, перелом носа и челюсти.

В Каменске-Уральском ВАЗ-21041 при повороте налево не занял крайнее левое положение и столкнулся с ВАЗ-21104, в результате чего машину отбросило на 11-летнего пешехода, находившегося на тротуаре. Мальчик получил СГМ и ЗЧМТ.

Добавим, с начала года на Среднем Урале призошло 185 ДТП с участием детей. В результате погибли 11 несовершеннолетних, ещё 205 - получили травмы различной степени тяжести.