В екатеринбургском Доме писателя стартует выставка «Уральские боги»

На открытии выставки, жителей города ожидает мистическое погружение в атмосферу. Фото: пресс-центр Дома писателя

Сегодня, 22 сентября, в екатеринбургском Доме писателя (ул. Пушкина, 12) стартует выставка «Уральские боги», которая будет работать по выходным до 22 октября. Экспозицию смогут посетить все желающие, как сообщает пресс-центр Дома писателя вход свободный.

Отмечается, что на выставке представлены работы восьми уральских художников Андря Баландина, Игоря Кузнецова, Александра Лысякова, Александра Гурова, Станислава Шминке, Виктора Корьякина, Андрея Дымшакова и Ирины Шминке. Каждый автор раскроет тему «божественного» по своему.

На открытии выставки, жителей города ожидает мистическое погружение в атмосферу. Организаторы подготовили специальное световое оформление и магические ритуалы с музыкальными трубками, отгоняющими злых духов.

Среди экспонатов, гости смогут увидеть скульптуры, графику, художественные полотна, арт-объекты и фотографии. Основной темой выставки является связь противоположностей старого и нового, древнего и современного, божественного и земного, страшного и смешного.