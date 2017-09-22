Минпромторг РФ предложил провести GMIS в Екатеринбурге в 2019 году

Василий Осьмаков презентовал «ИННОПРОМ» зарубежным партнёрам в качестве успешного опыта проведения международных мероприятий. Фото: Владимир Мартьянов

Минпромторг РФ предложил провести второй глобальный саммит производства и индустриализации (GMIS) в столице Урала. Инициативу России провести саммит в Екатеринбурге озвучил замглавы Минпромторга России Василий Осьмаков на тематическом мероприятии министерского уровня в рамках 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке (США).

По сообщению областного департамента информполитики, Василий Осьмаков презентовал «ИННОПРОМ» зарубежным партнёрам в качестве успешного опыта проведения международных мероприятий, которые проходят в Екатеринбурге на самом высоком уровне.

«Для меня большая честь анонсировать российскую инициативу о проведении второго Глобального саммита производства и индустриализации в Екатеринбурге в июле 2019 года в рамках Х Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ». В настоящее время это самая быстрорастущая выставка в Евразии, эффективная международная торговая площадка и один из главных инструментов продвижения экспорта промышленной продукции», — заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ.

Напомним, что столица Урала является городом-кандидатом на проведение Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2025».