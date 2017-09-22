Евгений Куйвашев и Александр Якоб встретились в Париже с торгпредом РФ во Франции

Евгений Куйвашев и Александр Якоб встретились в Париже с торгпредом РФ во Франции Александром Туровым. Фото: областной департамент информполитики

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб в Париже встретились с торгпредом РФ во Франции Александром Туровым и советником по экономике и межрегиональным связям Посольства России Дмитрием Плахотнюком. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

В рамках встречи обсуждались дальнейшие шаги по продвижению заявки Екатеринбурга на право проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025. Евгений Куйвашев поблагодарил Александра Турова за поддержку столицы Урала в этой борьбе. В свою очередь торговый представитель России во Французской Республике отметил высокие шансы Екатеринбурга на победу.

"В Екатеринбурге есть масса преимуществ. У города уникальное географическое положение, которое обеспечит выставке высокую посещаемость. Кроме того, проведение универсальной выставки на Среднем Урале соответствует задачам нашей региональной политики. Нам нужна победа не по очкам, Россия - великая страна и она заслуживает чистой победы", - отметил Александр Туров.

Стороны обсудили также подготовку к участию в 162-ой сессии Генеральной ассамблеи и договорились о визите инспекционной комиссии Международного бюро выставок в Екатеринбурге в начале следующего года. Евгений Куйвашев рассказал о проделанной работе на платформе ЭКСПО-2017 в Астане и об успешной презентации российской заявки.

"Это была очень плодотворная поездка: мы сдали заявочную книгу на ЭКСПО-2025, досье города-кандидата, успешно прошли переговоры с дипмиссией и торговым представительством. Плоды тех встреч, которые пока остаются за кадром, уверен, в полной мере оценят наши соратники и конкуренты в ноябре на сессии Международного бюро выставок", - рассказал губернатор Свердловской области по итогам встречи.