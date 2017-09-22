В течение семи дней экспертная комиссия провела оценку технического состояния Свердловской ТЭЦ. Фото: Александр Исаков

Свердловская ТЭЦ получила паспорт готовности к осенне-зимнему периоду. Как сообщает пресс-центр филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс», в рамках летней ремонтной кампании 2017 года на обслуживание и ремонт оборудования было выделено 220 млн рублей.

В течение семи дней экспертная комиссия провела оценку технического состояния здания и всего оборудования электростанции. Было проверено качество выполненных ремонтных работ основного и вспомогательного оснащения, соответствие количества топлива, а также готовность персонала к выполнению должностных обязанностей в условиях низких температур.

Отмечается, что члены комиссии единодушно подтвердили техническую готовность ТЭЦ в обстоятельствах осенне-зимнего периода и выдали акт, на основании которого станциия получила паспорт готовности.