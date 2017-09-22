В Екатеринбурге эвакуировали ТРЦ "Радуга-парк" из-за учений

В Екатеринбурге сегодня, 22 сентября, около полудня эвакуировали посетителей и сотрудников ТРЦ "Радуга-парк" ( ул. Репина, 94). Причиной стала плановая пожарно-учебная тренировка, которая проводилась службой безопасности ТРЦ совместно с органами внутренних дел и МЧС, сообщил "ОГ" глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По словам Валерия Горелых, в районе ТРЦ "Радуга-парк" ничего криминального и опасного не происходит.

- В наше неспокойное время важно уметь оперативно и грамотно действовать при возникновении реальных чрезвычайных ситуаций, чтобы минимизировать любые потери и неудобства для людей, поэтому сегодня и проводилась плановая эвакуация. В ближайшее время ТРЦ начнёт работать в обычном режиме,— рассказал "ОГ" Валерий Горелых.

Добавим, в сентябре по всей России прокатилась волна лжеминирований. В Екатеринбурге на этой неделе по ложному сообщению эвакуировали мэрию города, «Гринвич», «Рубин», цирк и администрацию Ленинского района.