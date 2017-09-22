Девушка-геофизик с Урала открыла предприятие благодаря конкурсу для молодых учёных

«Самым трудным моментом стало программирование. Приходилось заниматься самообучением и обращаться за помощью», - вспоминает Анна Крылевская. Фото: Анна Крылевская

Анна Крылевская — молодой учёный-геофизик, открывший инновационное предприятие по выполнению сейсморазведочных инженерных работ. Она рассказала «ОГ» о том, как конкурс молодых учёных помог ей реализовать своё ноу-хау.

Началось всё с того, что аспирантка Уральского горного университета увлеклась темой сейсморазведки и создала технологию построения геологической среды, позволяющую оперативно и точно получать изображения, не прибегая к бурению. В основе - прямолинейная рефлексия между невидимым материальным объектом и его голограммой: благодаря такому способу повышается качество и снижаются затраты на исследования. Проект был высоко оценён в конкурсе молодых учёных «УМНИК» и выиграл грант на развитие. На эти деньги Анна Крылевская при поддержке коллег с кафедры создала малое инновационное предприятие и начала принимать первые заказы.

«На основе полученных данных снова проводили опыты, необходимое оборудование брали в аренду. Полученные следом два гранта для поддержки начинающих малых инновационных компаний и по программе «СТАРТ» позволили купить дорогостоящую аппаратуру, благодаря чему мы вышли на качественно иную ступень развития. Самым трудным моментом стало программирование. Приходилось заниматься самообучением и обращаться за помощью», - вспоминает Анна.

До первых успехов команда трудилась три года. Сейчас, спустя семь лет после участия в «УМНИКе-2010», её предприятие ООО «ГЕОВИД» оказывает свои услуги не только в УрФО, но и за его пределами — так, недавно специалисты предоставляли свои услуги для предприятий Краснодарского края и Восточной Сибири. Объём заключённых на ближайшее будущее договоров составляет 9 млн рублей. Коллектив продолжает научную деятельность, обучает студентов и мечтает создать программный продукт, который сможет с высокой точностью обрабатывать сейсморазведочные малоглубинные данные.

Напомним, в Свердловской области уже стартовал отборочный этап конкурса «УМНИК-2017» - молодые учёные так же, как и Анна Крылевская, могут побороться за грант в размере 500 тыс. рублей. Заявки принимаются до 31 октября.