В Тавде не могут ликвидировать хранилище вредных отходов

Свалка с вредными отходами в Тавде сегодня напоминает пейзаж к фантастическому фильму. Фото: «Тавдинский край»

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Об этих и других событиях, новостях и проблемах города Тавды сегодня пишет «Областная газета» на полосе «Вместе».

Совместный проект «ОГ», районных газет области и Свердловского творческого союза журналистов посвящён материалам издания «Тавдинский край». Последние новости рассказывает главный редактор газеты Леонид Мезенин.

Так, отходы Тавдинского гидролизного завода, производящего технический спирт из древесного сырья, в течение 60 лет перевозили на специальную площадку и складировали. В 2007 году предприятие обанкротилось, а опасный полигон с отвалами лигнина (остатки древесных опилок, пропитанных известью и серной кислотой) остался. Свалка, существующая до сих пор, по внешнему виду напоминающая пейзаж к фантастическому фильму, очень опасна для здоровья человека и окружающей среды. На странице «ОГ» главный редактор издания «Тавдинский край» задаётся вопросом, почему до сих пор не ликвидировано хранилище вредных отходов.

Подробности читайте в «Областной газете».