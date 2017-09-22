Общество 22 сентября 2017, 13:40

Полицейские задержали 176 иностранных мигрантов за нарушение российского законодательства

Задержание иностранных мигрантов.

В Екатеринбурге продолжается операция «Нелегальный мигрант». Фото: сайт главного управления МВД России по Свердловской области.

В Екатеринбурге продолжается операция «Нелегальный мигрант». По данным ГУ МВД России по Свердловской области, вчера вечером сотрудники полиции под руководством начальника территориального отдела полковника полиции Романа Кравченко задержали 176 мигрантов.

Правоохранительные органы провели осмотр строительного городка, который находится на территории Академического микрорайона. По итогам проверки были задержаны нелегальные мигранты. Их доставили в участковый пункт для проверки документов и возможного выявления их причастности к ранее совершённым преступлениям и правонарушениям.

Сообщается, что сотрудниками отдела полиции составлен 21 административный протокол. В ближайшее время иностранные граждане будут депортированы за пределы Российской Федерации.

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Областная газета Свердловской области

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