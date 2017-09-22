Журналисты "ОГ" стали победителями всероссийского конкурса "Вызов - XXI век"

Награждение состоится в Москве, в Центральном доме журналиста. Фото: Яна Белоцерковская

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Журналисты "Областной газеты" выиграли XIII всероссийский конкурс для молодых журналистов, пишущих на социально значимые темы "Вызов - XXI век". Награждение состоится в Москве, в Центральном доме журналиста.

Ранее журналисты победили на региональном этапе конкурса.

Молодые авторы "Областной газеты" уже не первый год участвуют в этом конкурсе, и что особенно радостно, что практически каждый год не остаются без наград. Это отметили и организаторы "Вызова".

- "Областная газета" - качественное издание, из года в год радующее нас букетом талантливых молодых журналистов. На этот раз издание представило целую когорту современников, которых обобщённо можно назвать людьми творческих профессий, - говорится в поздравительной телеграмме.

В этом году первое место в номинации "Вызов - Портрет современника" занял обозреватель отдела "Культура и спорт" Пётр Кабанов. Жюри особенно понравились его интервью с кинорежиссёром Александром Прошкиным, дирижёром и музыкантом Юрием Башметом и писателем-фантастом Андреем Беляниным.

В этой же номинации второе место присудили заведующей сектором культуры Наталье Шадриной за интервью с писателем Диной Рубиной, артистом балета Игорем Булыцыным и кинорежиссёром Наталией Гугуевой.

Год назад Наталья Шадрина уже становилась победителем в этом конкурсе.

Поздравляем!