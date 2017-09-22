В Екатеринбурге появился мобильный центр занятости для инвалидов

На территории Областного центра реабилитации инвалидов установили мобильный офис центра занятости. Воспользоваться его услугами можно бесплатно.

Как сообщает областной департамент информполитики, каждый посетитель может получить индивидуальную консультацию и пройти тест на профориентацию. После чего специалисты подберут место работы и помогут с трудоустройством.

Офис будет работать на территории Областного центра реабилитации инвалидов два раза в месяц, в ближайшее время — 4 и 17 октября.

Добавим, что, согласно статистике, в России трудоустроено около 20% людей с ОВЗ, и их число постоянно растёт. Например, на свердловских предприятиях «ГОФРОТЭК», производственной компании «ЭПОС», «Режевском предприятии «ЭЛТИЗ» и Ревдинском заводе светотехнических изделий таких сотрудников более 30%.