Общество 22 сентября 2017, 14:11

В Екатеринбурге появился мобильный центр занятости для инвалидов

На территории Областного центра реабилитации инвалидов установили мобильный офис центра занятости. Воспользоваться его услугами можно бесплатно.

Как сообщает областной департамент информполитики, каждый посетитель может получить индивидуальную консультацию и пройти тест на профориентацию. После чего специалисты подберут место работы и помогут с трудоустройством.

Офис будет работать на территории Областного центра реабилитации инвалидов два раза в месяц, в ближайшее время — 4 и 17 октября.

Добавим, что, согласно статистике, в России трудоустроено около 20% людей с ОВЗ, и их число постоянно растёт. Например, на свердловских предприятиях «ГОФРОТЭК», производственной компании «ЭПОС», «Режевском предприятии «ЭЛТИЗ» и Ревдинском заводе светотехнических изделий таких сотрудников более 30%.  

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Актуальные новости о кружках, секциях и детском досуге

Актуальные новости о кружках, секциях и детском досуге

Строительный форум

Строительный форум

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (22 сентября)

Деревянный сруб храма изготовили специалисты из Шалинского городского округа. Фото: Александр Зайцев
В столице Урала построили церковь за девять часов

Конкурс Золотой Гонг

Конкурс Золотой Гонг