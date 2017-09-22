Областной минстрой объявил публичные слушанья по проекту соединения Академиеского с ЕКАДом

Публичные слушания по проекту пройдут 9 октября в здании Минстроя (ул. Мамина-Сибиряка, 111). Фото: Александр Исаков

Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области издало указ о слушаниях по проекту соединения микрорайона «Академиеский» с ЕКАДом.

В документе сообщается, что планируется разместить объект улично-дорожного сети ул. Амундсена, от проспекта Академика Сахарова до Екатеринбургской кольцевой автомобильной дорогой.

Отмечается, что публичные слушания пройдут 9 октября в здании Минстроя (ул. Мамина-Сибиряка, 111). Участниками собрания смогут стать граждане, проживающие недалеко от предполагаемого объекта, правообладатели земель, которые расположены на указанной территории, а также лица, чьи интересы могут быть нарушены.

Подать заявление на участие в слушаниях можно в письменном виде до 2 октября.