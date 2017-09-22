В 2015 году о доверии специалистам говорили свыше половины россиян, в нынешнем году об этом говорят лишь 36% опрошенных. Фото: Александр Зайцев

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), доверие россиян к врачам снижается в последние годы. В 2015 году о доверии специалистам говорили свыше половины россиян, в нынешнем году об этом говорят лишь 36% опрошенных.

Специалисты опросили 1600 респондентов с 31 августа по 3 сентября. Выяснилось, что россияне, которые в последнее время обращались в государственную (39%) или частную больницу (39%), доверяют медикам больше, чем те, кому в медицинская помощь не требовалась (29%). При этом средний балл по вопросу о доверии сегодня составляет 3,2 – против 3,5 в 2015 г. (из 5 возможных).

Положение врачей в обществе респонденты оценивают на 3,1 балла - против 3,2 в 2014 году. О высоком положении медиков в обществе заявляют 32%, о низком - 26%, 41% затрудняются ответить.

Фото: ВЦИОМ

- Альтернативой практике реальных обращений является информационная работа с населением, поэтому важной поддержкой проводимой реформ в сфере здравоохранения должна быть информационно-разъяснительная работа, представляющая, как меняется система, - прокомментировал результаты опроса руководитель практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилл Родин.