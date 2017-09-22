На Среднем Урале продолжается вакцинация населения против гриппа

По данным еженедельной проверки, в предыдущую пятницу был частично приостановлен образовательный процесс в школах. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области за предыдущую неделю зарегистрировано 24 тысячи случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Как сообщает пресс-центр управления Роспотребнадзора по Свердловской области, рост заболевания выявлен среди школьников.

По данным еженедельной проверки, в предыдущую пятницу был частично приостановлен образовательный процесс в 36 ДДУ (закрыто 45 групп), в 4 школах (закрыто 5 классов), а также полностью прекращён учебный процесс в 1 ДДУ (МО Алапаевское). В рамках мониторинга, с 11 по 17 сентября были выявлены вирусы негриппозной этиологии (риновирус, метапневмовирус, коронавирус) у 40 человек.

Напомним, что в Свердловской области стартовала вакцинация населения против гриппа. По данным на 4 сентября, на областной склад иммунобиологических препаратов пришла половина необходимого объёма вакцины для иммунизации детей и чуть меньше половины -для взрослых.

На 14.09.2017 в Свердловской области привито 2,8% населения (118,6 тысячи человек).