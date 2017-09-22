Уфолог Дэвид Мид предсказал конец света 23 сентября. Фото: таймер, ведущий отсчёт до столкновения Земли с Нибиру

В СМИ сегодня активно обсуждается очередной конец света, который британский уфолог Дэвид Мид предсказал на 23 сентября в своей книге "Планета X Прибытие 2017 года". По его версии Земля в этот день столкнётся с "Планетой X" или, как её называют, Нибиру.

Ранее Дэвид Мид сообщил, что смог разгадать загадку пирамиды Хеопса, в результате чего и узнал о событиях 23 сентября. При этом NASA уже не раз опровергало утверждения о существовании Нибиру.

"После поиска сотен миллионов объектов на нашем небе, NASA Wide-Field Infrared Survey Explorer (WISE) не обнаружил доказательств существования небесного тела в нашей Солнечной системе, называемого "Планета X", - говорилось в сообщении NASA ещё в 2014 году.

Отметим, несмотря на опровержения учёных, в сети появился таймер, ведущий отсчёт до столкновения Земли с Нибиру.

Добавим, подробнее об этом пережившие очередной "апокалипсис" смогут прочитать в завтрашнем номере "ОГ".