Уральские учёные заключили соглашение о сотрудничестве с Киргизией

Учёные будут проводить совместные исследования методов генетического анализа в селекции сельскохозяйственных животных. Фото: пресс-служба УрГАУ

Учёные Уральского государственного аграрного университета заключили соглашение о сотрудничестве с Институтом биотехнологий Национальной академии наук Кыргызстана. Они будут проводить совместные исследования методов генетического анализа в селекции сельскохозяйственных животных.

Как сообщает пресс-служба УрГАУ, стороны также будут помогать друг другу в подготовке специалистов, включая повышение квалификации и разработку учебно-методических рекомендаций.

«Киргизская сторона очень заинтересована внедрением наших достижений. У них, к примеру, есть горные озёрные хозяйства, где разводят ценные породы рыб, но не проработан должным образом вопрос научных методов оценки сельскохозяйственной продукции. В нашем сотрудничестве я вижу огромное поле для совместной деятельности», - сказал советник ректора УрГАУ Михаил Свешников.

Теперь в рамках соглашения уральские и киргизские учёные смогут провести серию совместных научных исследований. Как отметил Михаил Свешников, несмотря на то, что в целом российская наука впереди, у киргизских коллег есть интересные наработки по определённым направлениям.