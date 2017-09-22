В библиотеке им. Белинского открылась выставка памяти уральской художницы Елены Бажовой

В экспозицию живописи Елены Бажовой вошли примерно 40 работ из семейного архива. Фото: архив Арсения Шабанова

В Екатеринбурге открылась выставка, посвящённая памяти уральской художницы, декоратора театра Оперы и балета и театра драмы Елены Бажовой. Как сообщается на сайте Свердловской областной универсальной научной библиотеки имени Белинского, большинство картин ранее не выставлялось.

В экспозицию творчества Елены Бажовой вошли примерно 40 работ из семейного архива. Наряду с масляной живописью, на выставке представлена серия пастелей.

Как рассказал «ОГ» сын Елены Бажовой Арсений Шабанов, «Она рисовала всегда только для себя, никогда не пыталась продавать свои работы, а, в основном, дарила их друзьям. Мамино личное ноу-хау — картины, нарисованные пастелью на мятой бумаге».

Как оказывается, в качестве холстов Елена Бажова использовала дешевую крафт-бумагу, которую применяла в качестве подстилки во время оформления задников для спектаклей. После завершения художественно-декоративных работ в театре, бумага становилась мокрой, мятой, пропитанной той же краской, которой писали декорации.

«Вообще, эти пастельные картины на мятой бумаге, я думаю, передают самое замечательное свойство моей мамы. Из самых дешёвых материалов, из того, что другие люди посчитали бы мусором, мама способна была создавать шедевры», — отметил Арсений Шабанов.

Фото: архив Арсения Шабанова

Фото: архив Арсения Шабанова

Фото: архив Арсения Шабанова

Фото: архив Арсения Шабанова

Елена Бажова родилась 15 марта 1967 года в Полевском, на родине своего однофамильца и очень дальнего родственника Павла Бажова. Она работала художником-декоратором в театре Оперы и балета и в театре драмы.