Опубликована большая программа дней Симеона Верхотурского на 24-26 сентября

Викарий Екатеринбургской епархии, епископ Среднеуральский Евгений: «В Царский маршрут входит Крестовоздвиженский собор Верхотурского Свято-Николаевского мужского монастыря». Фото: Павел Ворожцов

Русская Православная Церковь 25 сентября отмечает день памяти перенесения мощей святого праведного Симеона Верхотурского. В этот день в Верхотурье, где в Свято-Николаевском мужском монастыре покоятся мощи святого, по традиции приедут паломники из разных уголков страны, состоятся богослужения и крестный ход, который возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

В рамках праздничных мероприятий состоится презентация Царского маршрута, который станет частью федерального туристического паломнического проекта "Императорский маршрут".

–Праведный Симеон Верхотурский – главный святой Урала. И сейчас, также как сто и двести лет тому назад, в дни его памяти тысячи людей приезжают в Верхотурье. Из Екатеринбурга 24 сентября в 8.15 в Верхотурье отправится бесплатный электропоезд № 7415, а 25 сентября в 14.15 он отправится назад в Екатеринбург. В богослужении в этом году примет участие делегация греческой православной церкви во главе с митрополитом Верийским Пантелеимоном. Представители греческой Элладской православной церкви уже прибыли в Екатеринбург и привезли мощи святого Димитрия Солунского, – рассказал викарий Екатеринбургской епархии, епископ Среднеуральский Евгений.

Администрация города Верхотурья совместно со Свято-Николаевским монастырём подготовила для гостей города большую культурную программу.

24 сентября в 17.00 в Крестовоздвиженском соборе Свято-Николаевского мужского монастыря состоится всенощное бдение. Богослужение возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

25 сентября в 9.00 там же пройдёт Божественная литургия.

23, 24, 25 и 26 сентября в Кремле, в здании поварни-караульни, пройдёт спектакль духовного театра «Град» «Старики» (фантазии драматурга Николая Коляды по повести Н.В. Гоголя «Старосветские помещики»). Начало в 14.00.

24 сентября у храма Всех Святых земли Сибирской состоится Симеоновская ярмарка.

24 сентября на площади Свято-Николаевской верхотурский обители пройдёт концерт народной артистки России Татьяны Петровой (Москва) в сопровождении оркестра «Урал» (Екатеринбург). Начало в 19.30.

25 сентября на монастырской площади состоится художественно-музыкальный проект «Музыка жития» (поэма о Симеоне Верхотурском автора Татьяны Горкуновой) - чтение жития святого праведного Симеона Верхотурского в сопровождении оркестра «Бах». Начало в 12.00.

Также в эти дни всех ждут паломнические экскурсии по Православному музею и ознакомительные экскурсии по монастырю.