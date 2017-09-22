В Свердловской области зарегистрировано 24 тысячи случаев заболевания кишечными инфекциями

За текущий год число заболевших кишечными инфекциями увеличилось на 4%. Фото: Алексей Кунилов

Эпидемиологи выяснили количество заболевших острыми кишечными инфекциями за 8 месяцев 2017 года. Как сообщает пресс-центр управления Роспотребнадзора по Свердловской области, за текущий год это число увеличилось на 4% относительно аналогичного прошлогоднего периода.

В ходе проверок был выявлен рост заболеваемости ОКИ норовирусной этиологии в 2,7 раза, что связано с улучшением лабораторной диагностики, а также ротавирусной инфекцией в 1,3 раза относительно 2016 года.

При этом отмечается спад заболеваемости дизентерией Зонне в 1,7 раза, дизентерией Флекснера в 2,3 раза, сальмонеллёзами в 2,3 раза и гепатитом А в 1,2 раза - также в сравнении с 2016 годом.

За 8 месяцев 2017 года от ОКИ пострадало 189 человек (139 детей до 17 лет), от рота- и норовирусной инфекции - 159 человек (131 ребёнок), от норовирусной инфекции - 23 человека (8 детей) и от сальмонеллеза - 7 взрослых.