Центробанк «охладил пыл» страховщиков

«Период охлаждения», в течение которого можно отказаться от навязанной или ненужной страховки, будет увеличен с пяти до 14 календарных дней. Соответствующее указание Банка России зарегистрировано Минюстом России и вступит в силу 1 января 2018 года.

«Период охлаждения» действует для возврата страховой премии, уплаченной при заключении договора потребительского кредитования с оформлением страховки. Зачастую пять рабочих дней недостаточно для того, чтобы гражданин успел обратиться в страховую компанию с заявлением об отказе от договора страхования. Кроме того, согласно данным мониторинга Банка России, многие страховщики предлагали своим клиентам более длительный «период охлаждения» по сравнению с минимально установленным.

Напомним, возможность в течение пяти рабочих дней вернуть полностью или частично уплаченную страховую премию появилась летом 2016 года и касалась практически всех популярных видов страхования. Благодаря «периоду охлаждения» число жалоб на навязывание допуслуг при страховании по итогам июля 2017 года уменьшилось почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.