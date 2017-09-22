Более 39 млн рублей получат театры в городах с населением до 300 тысяч человек

Министерство культуры Свердловской области уделяет серьёзное внимание театральному искусству. По сообщению областного департамента информполитики, завершён приём заявок на получение гранта губернатора Свердловской области.

Отмечается, что в этом году по театрам будет распределено 18 субсидий в размере семь и три миллиона рублей, а также 500 тысяч рублей. Стоит сказать, что грантовая система является ощутимой опорой и поддержкой для деятельности храмов Мельпомены.

«Могу сказать, что мы сейчас переживаем счастливые времена, поскольку театры нашей области получают поддержку и из федерального бюджета, и из региональной казны, и финансирование на уровне муниципалитетов. Так, более 39 миллионов рублей направляется театрам, расположенным в городах с численностью населения до 300 тысяч человек. Такую поддержку получат театры в Краснотурьинске, Серове, Каменске-Уральском, Первоуральске, Новоуральске», – рассказала исполняющая обязанности министра культуры Свердловской области Светлана Учайкина.