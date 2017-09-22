Общество 22 сентября 2017, 19:31

В Свердловской области таможенники изъяли 123 кг санкционных яблок

Должностные лица Екатеринбургской таможни уничтожают санкционную продукцию.

Все изъятые фрукты были уничтожены. Фото: пресс-служба Екатеринбургской таможни

С наступлением осеннего сезона увеличивается ввоз санкционных товаров. По данным пресс-службы Екатеринбургской таможни, в целях выявления незаконного привоза продукции проводятся проверочные мероприятия.

Сообщается, что 13 сентября в Серове на ул. Кирова, 49 должностными лицами Серовского таможенного поста было изъято 108 кг яблок, происхождение которых не установлено.

А 20 сентября в Екатеринбурге на ул. Восточная, 15А (Шарташский рынок) должностные лица Екатеринбургской таможни при рейдовом осмотре выявили 15 кг яблок, также не известного происхождения. Все изъятые фрукты были уничтожены.

Стоит отметить, что отсутствие документов на товар является нарушением законодательства. Такие продукты питания могут представлять реальную угрозу для здоровья потребителей.

Напомним, что с начала года уничтожено более 35 тысяч кг санкционных товаров.

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Областная газета Свердловской области

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