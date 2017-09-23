В Крупном ДТП в Калининградской области погибли семеро человек

На 30 км трассы столкнулись внедорожник и микроавтобус с людьми. Фото: пресс-служба ГИБДД по Калининградской области.

Страшная авария в Калининградской области унесла жизни семерых человек. Глава региона Антон Алиханов выразил соболезнования семьям погибших.

По данным ГИБДД по Калининградской области, авария произошла накануне, 22 сентября, около восьми часов вечера на трассе «Калининград-Черняховск-Нестеров». В районе 30 км на повороте на поселок Солдатово столкнулись микроавтобус с людьми и внедорожник. В ДТП погибли семь человек: водитель автобуса и шестеро пассажиров. Ещё восемь пострадавших были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Во внедорожнике ехала семья из трёх человек: родители с 10-летней девочкой. Ребёнок также получила травмы. После обследования в детской больнице девочка была отпущена на амбулаторное лечение.

На место аварии выезжала следственно-оперативная группа под руководством начальника УМВД России по Калининградской области полковника полиции Игоря Илларионова. Криминалисты выясняют все обстоятельства произошедшей трагедии.

Соболезнования семьям погибших выразил врио губернатора области Антон Алиханов. Глава региона дал поручение областному минздраву оказать всю необходимую помощь пострадавшим, а правоохранительным органам разобраться причинах произошедшего. Кроме того, правительству области поручено обеспечить всестороннюю, в том числе материальную поддержку семьям погибших и пострадавших в автокатастрофе.

«Сегодня произошла страшная трагедия, которая унесла жизни людей. Мои соболезнования – родным и близким погибших. Всем пострадавшим - скорейшего выздоровления», - сказал глава региона Антон Алиханов.