Fitch дало «позитивный» прогноз кредитному рейтингу России

Международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз по кредитному рейтингу России. Ранее «позитивный» прогноз опубликовало рейтинговое агентство Standard & Poor's.

Сразу несколько рейтинговых агентств за последние несколько дней выступили с «позитивным» прогнозом относительно кредитного рейтинга России. В частности, 22 сентября агентство Fitch подтвердило рейтинг на уровне «BBB-», улучшив свой прогноз со «стабильного» до «позитивного». Согласно опубликованным прогнозам, в 2017 году дефицит федерального бюджета сократится до 2% ВВП (в 2016 – 3,4%), а в 2019 году будет достигнут целевой показатель в 0%. «ВВП РФ в 2017 году вырастет на 2%, а в 2018-19 годах рост экономики России в среднем составит 2,1%», - говорится в прогнозе Fitch.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», также с «позитивным» прогнозом на этой неделе выступило рейтинговое агентство Standard & Poor's, которое подтвердило суверенный кредитный рейтинг России на уровне «BB+»

«Экономические предпосылки для повышения кредитного рейтинга России уже сложились, что подтверждает позитивный прогноз агентства Fitch», - цитирует слова ТАСС генерального директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева. По его мнению, улучшение прогноза произошло во многом благодаря эффективным мерам, предпринятым руководством страны в отношении экономики.