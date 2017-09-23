Уральские синоптики пообещали дожди в день школьного крестного хода на Ганину Яму

Синоптики рассказали к какой погоде готовится несовершеннолетним паломникам. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Свердловские школьники отправятся в крестный ход до Ганиной Ямы в честь начала учебного года. Синоптики рассказали к какой погоде готовится несовершеннолетним паломникам.

Согласно прогнозам Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23-25 сентября в Свердловской области ожидаются заморозки до -4 градусов. В день самого молитвенного шествия, 24 сентября, на Среднем Урале будет облачно с небольшими прояснениями. Ночью в большинстве районов ожидаются дожди, а в некоторых районах – мокрый снег. Днём также будет дождливо. В ночное время температура воздуха прогнозируется в районе 0, +5 градусов, местами до -3. Днём синоптики обещают +4, +9. В самой уральской столице в воскресенье будет идти дождь. Температура воздуха составит +2, +4, а в дневные часы потеплеет до 6-8 градусов.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», общегородской крестный ход в честь начала учебного года состоится в Екатеринбурге 24 сентября. Молитвенное шествие начнётся после Божественной литургии в храме Владимирской иконы Божией Матери на Семи Ключах. Протяжённость маршрута до монастыря на Ганиной Яме составит 9 км.

Крестный ход к началу учебного года проводится ежегодно в последнее воскресенье сентября.