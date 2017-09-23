Марк Цукерберг пообещал продать до 75 миллионов акций Facebook

Решение о продаже 75 млн акций социальной сети никак не повлияет на предыдущее обещание.Фото: Марк Цукерберг

В ближайшие 1,5 года основатель Facebook Марк Цукерберг планирует продать порядка 75 млн акций социальной сети. Миллиардер собирается контролировать компанию ещё как минимум 20 лет.

Как рассказал на своей страничке в социальной сети сам её основатель, вырученные от продажи акций компании деньги, он намерен направить на различные благотворительные проекты, в том числе поддержку науки, образования и информационно-пропагандистской деятельности.

При этом, сообщается, что Марк Цукерберг не планирует уходить от дел: контроль над социальной сетью он собирается удерживать ещё как минимум 20 лет.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», в 2015 году Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан заявили о решении пожертвовать 99 % своих акций на благотворительность. Решение о продаже 75 млн акций социальной сети никак не повлияет на предыдущее обещание.

«Это не меняет наши с Присциллой планы отдать 99 % наших акций Facebook в течение жизни. На самом деле, сейчас мы планируем ускорить нашу работу и продать больше этих акций. Я ожидаю продажи 35-75 миллионов акций Facebook в течение следующих 18 месяцев, чтобы финансировать нашу работу в области образования, науки и информационно-пропагандистской деятельности», - говорится в сообщении основателя социальной сети.