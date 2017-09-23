Николай Коляда поделился афишей своего нового театра в Москве

Афиша «Театра Новых Пьес» Фото: Николай Коляда

Николай Коляда рассказала, что ждёт московского зрителя в первые дни работы «Театра Новых Пьес». Театр откроется на улице Петровка 17с2.

Основатель «Коляда-Театра» Николай Коляда на своей странице в Facebook, рассказал о создании своего нового театра в Москве. По словам драматурга, он уже перечислил в Москву деньги за аренду помещения и «теперь – назад дороги нет». «Театр Новых Пьес» будет располагаться в помещении «Театра Труда», улица Петровка 17с2.

«Меня вот радует адрес: улица Петровка. На какой улице находится главный театр страны, Большой Театр? Тоже на Петровке? Ну, и мы будем недалеко. Театр будет располагаться в помещении «Театра Труда», мы будем их резидентами. Театр находится в жилом доме на первом этаже, что не совсем удобно, площадка тоже не во всём соответствует условиям жизни театра, ну так что ж? Главное – начать», - рассказал Николай Коляда.

Открытие проекта намечено на пятницу, 20 октября. Гостей ждёт фуршет и пироги от Николая Коляды. Первым спектаклем на новой сцене станет «Старая зайчиха». Главные роли исполнят актёры «Коляда-Театра» Тамара Зимина и Сергей Федоров. В остальных ролях будут задействованы артисты «Театра Новых Пьес». На следующий день, 21 октября, с 12 до 18 на базе площадки пройдёт «Театральный марафон», в рамках которого будут презентованы пьесы уральских драматургов: «Мата Хари – любовь» Николая Коляды, «Тот самый день» Ярославы Пулинович, «Серый» Олега Богаева и «Ракитянка» Романа Дымшакова.

«Дорогие зрители! Билет на «Театральный марафон» стоит 500 рублей. Между презентациями будут небольшие перерывы на 5-10 минут. Вы можете прийти на «Театральный марафон» в любое время и остаться в театре столько, сколько захотите!», - рассказал Николай Коляда.

В тот же день вечером состоится премьера спектакля Николая Коляды «Ба», по пьесе Юлии Тупикиной. В воскресенье, 22 октября, московского зрителя накормят тарелкой борща в рамках популярного проекта-капустника «Суп-Театр». 28 и 29 октября столичных театралов ожидает ещё одна премьера, какая именно будет объявлено дополнительно.

Уральский драматург призвал с пониманием отнестись к ценовой политике нового театра, объяснив это большими финансовыми затратами. «Пока цена билетов достаточно высока. Очень большие финансовые расходы. Приносим извинения нашим зрителям. Но очень надеемся на понимание. Конечно, стоимость билетов в наш театр будет демократичная – в ближайшем будущем. Сейчас – просим всех помочь нам «встать на ноги», - сказал основатель «Коляда-Тетра»