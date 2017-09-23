Из-за ремонта на Посадской изменилась схема движения троллейбусов

В Екатеринбурге из-за ремонта на Посадской меняют схему движения троллейбусы юго-западного направления. С 22 по 25 сентября на участке от Репина до Гурзуфской закрыто движение транспорта.

Как сообщает пресс-служба ЕТТУ, изменения коснутся троллейбусов № 3 и № 7, которые следуют до станции «Посадская».

«В связи с проведением аварийных ремонтных работ на магистрали тепловой сети в районе дома № 3 по ул. Посадская закрывается движение троллейбусов на участке от остановки «Институт связи» до конечной станции «Посадская» с 21:00 22 сентября до 09:00 25 сентября», - говорится в сообщении управления.

Маршрут № 3 следует по маршруту «Коммунистическая» - Центральная гостиница, а № 7 пойдёт с «Академической» до «Ботанической».

Напомним, как ранее сообщала «ОГ» в Екатеринбурге до 25 сентября закроют движение на Посадской. В качестве подрядчика была выбрана компания «ЖБИ 2020», которая перекроет движение автотранспорту до понедельника.