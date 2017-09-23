МВД возбудило дело за давление на кинотеатры по поводу показов «Матильды»

Полиция завела уголовное дело по факту давления на кинотеатры, которые планируют осуществлять показ скандального фильма Алексей Учителя «Матильда». Задержан руководитель организации «Христианского государства» Александр Калинин.

Как сообщает пресс-служба МВД, уголовное дело возбуждено по факту «принуждения владельцев киносети к отказу от совершения сделки».

«Следственным управлением УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 179 УК РФ (Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения) по факту принуждения руководства коммерческой организации, осуществляющей деятельность в области демонстрации кинофильмов, к отказу от демонстрации художественного фильма в сети кинотеатров под угрозой применения насилия в отношении зрителей киносети и причинения вреда и нанесения ущерба собственникам кинотеатров», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Известно, что по подозрению в совершении данного преступления задержан руководитель одной из общественных организаций. По данным СМИ, речь идёт о лидере «Христианского государства» Александре Калинине.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», картина выйдет в прокат 25 октября. В Екатеринбурге уже началась предварительная продажа билетов. Противники показа кинокартины, рассказывающей о взаимоотношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской, рассылали письма с угрозами руководителям кинотеатров, которые планируют выпустить фильм в прокат. В уральской столице охранять общественный порядок в дни показа художественного фильма Алексея Учителя выразило желание казачье общество «Станица Державная».