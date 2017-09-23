На Среднем Урале задержали сельского «лжеминёра»

Подвыпивший шутник хотел «проверить, как полиция реагирует на подобные вызовы». Фото: Валерий Горелых

Полиция Сухого Лога задержала подозреваемого в сообщении о ложном минировании здания. Подвыпивший шутник хотел «проверить, как полиция реагирует на подобные вызовы».

Как рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, сообщение о минировании одного из зданий в селе Светлом поступило в правоохранительные органы 22 сентября в 00:10. О «взрывном устройстве» по телефону 02 рассказал неизвестный мужчина. Прибывшая на место вызова следственно-оперативная группа полиции, каких-либо предметов, представляющих опасность для граждан, не обнаружила.

Сыщикам удалось оперативно вычислить «лжеминёра». Им оказался неработающий 25-летний местный житель. В момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения

«Мужчину доставили в дежурную часть, где после протрезвления, как и положено, опросили. Гражданин сознался в содеянном, пояснив, что звонок в полицию совершил, якобы, с целью проверить, как реагируют силовики на подобные сигналы. Теперь чрезмерно любопытному молодому человеку, любителю пошутить, находясь «под шафе», придётся ответить за свой криминальный поступок по всей строгости закона», - рассказал Валерий Горелых.

По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма возбуждено уголовное дело по ч. 1 1 статьи 207 УК РФ. Задержанному грозит до трёх лет лишения свободы. В отношении него избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Напомним, что на протяжении последнего месяца по всей стране пронеслась волна «телефонного терроризма». Сообщение о минированиях различных социально значимых объектов поступали в полицию по всей стране. По всем сообщениям проводились массовые эвакуации людей. За один лишь вторник, из-за угрозы теракта были экстренно эвакуированы более 100 тысяч человек. Не обошла «эпидемия» и Екатеринбург. На минувшей неделе в уральской столице было одновременно «заминировано» сразу насколько зданий, в том числе, самый крупный ТЦ города «Гринвич», торговый дом Рубин, Цирк и администрация города.