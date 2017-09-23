Культура 23 сентября 2017, 17:27

Владимир Мединский призвал сделать бренд «Золотое кольцо» государственным

Владимир Мединский

Об этом глава Министерства культуры РФ заявил на заседании коллегии ведомства в Плёсе. Фото: Павел Ворожцов

Владимир Мединский призвал возродить туристический бренд «Золотое кольцо» России. Об этом глава Министерства культуры РФ заявил на заседании коллегии ведомства в Плёсе.

По словам министра культуры РФ, уже с конца этого года знаменитый туристический маршрут «Золотое кольцо» России перестанет быть сугубо «информационным брендом» и станет «формализованной институцией, как список всемирного наследия ЮНЕСКО».

«Мы готовим сейчас большое совещание по возрождению «Золотого кольца» как государственного института», - цитирует слова главы Минкульта РФ РИА Новости.

Соглашение о создании Союза городов «Золотого кольца» было подписано в августе этого года в рамках празднования 50-летия маршрута. В церемонии приняли участие главы Ярославля, Ростова, Переславля-Залесского, Суздаля, Владимира, Костромы, Иванова, Сергиева Посада. Планируется, что соглашения поможет возродить этот некогда популярный туристический бренд.

Заседание коллегии Министерства культуры Российской Федерации под председательством Владимира Мединского состоялось 23 сентября на базе Левитановского культурного центра в городе Плёс Ивановской области.

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Областная газета Свердловской области

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