Свердловская область - в числе лидеров по количеству укусов клещей

В Свердловской области клещи покусали около 30 тысяч человек. Фото: Александр Исаков

Свердловская область вошла в числе регионов с наибольшим количеством пострадавших от кровососущих насекомых. Российские санитарные врачи выступили с предупреждением: благоприятные климатические условия в сентябре способствуют активизации клещей.

По данным Роспотребнадзора, по состоянию на 22 сентября в медицинские организации с укусом клещей обратились более 488 тыс. россиян. Наибольшее количество пострадавших зарегистрировано в Кемеровской, Свердловской, Томской, Новосибирской, Челябинской, Иркутской, Тюменской областях и в Красноярском крае. Отметим, что по данным регионального управления Роспотребнадзора, на Среднем Урале клещи покусали около 30 тысяч человек.

Всего по России в нынешнем сезоне зарегистрировано 1695 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 4871 случай заболевания клещевым иксодовым боррелиозом. В Свердловской области по состоянию на 11 сентября «клещевой вирусный энцефалит» подтверждён у 96 человек, «клещевой иксодовый боррелиоз» - у 606 человек.

В России акарицидные обработки проведены на 243 тысячах га. На Среднем Урале от клещей обработано 9,3 га.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», с наступлением сентября свердловские санитарные врачи рассказали о снижении активности клещей.