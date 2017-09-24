Общество 24 сентября 2017, 10:21

В Первоуральске минувшей ночью эвакуировали 20 человек из-за пожара в пятиэтажке

В Первоуральске в ночь на 24 сентября загорелся подвал в пятиэтажке по улице Трубников. Спасателям пришлось эвакуировать 20 человек по лестничным маршам, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Сообщение о пожаре в пятиэтажном муниципальном жилом доме поступило в диспетчерскую города в 1:39.

- В тушении пожара участвовали четыре огнеборца и одна единица техники. С огнём удалось справиться в течение восьми минут. В результате на площади шести квадратных метров сгорело деревянное подсобное помещение в подвале дома, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

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Областная газета Свердловской области

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