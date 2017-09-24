Политика 24 сентября 2017, 10:48

В Сеть попало пособие США по ведению войны с Россией

Обложка пособия

В Сеть попало пособие США по ведению войны с Россией. Фото: пособие, publicintelligence.net

Армия США и Группа по асимметричной войне выпустили пособие по ведению войны с Россией под названием "Пособие по российскому военному делу нового поколения". Недавно учебник стал доступен в Сети, на это внимание обратило издание The National Interest

Учебник, состоящий из 68 страниц и включающий графические материалы и данные о российской военной технике, был выпущен ещё в декабре 2016 года. 

В пособии перечислены превосходства и уязвимости России на основе анализа действий наших военных в Крыму и на юго-востоке Украины. Авторы учебника утверждают, что у российских солдат отсутствует мотивация. Также отмечаются слабая логистика, мощная, но неточная авиационная и артиллерийская поддержка, сила ПВО и средств радиоэлектронной борьбы при нехватки данной техники. Стратегия России заключается в смене режимов с помощью объединения с местными "марионеточными силами" и нацелена на изменение системы управления. 

При этом армии США рекомендуется тренироваться в условиях, когда связь и GPS глушатся электронными средствами. 

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Областная газета Свердловской области

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