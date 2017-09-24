Земства 24 сентября 2017, 11:35

В домах Екатеринбурга на Советской и Блюхера отключили холодную воду из-за утечки в подвале

Рука под водой

По предварительным данным, восстановление ХВС в 15 домах запланировано на 14:00. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге в домах по улицам Советская и Блюхера сегодня, 24 сентября, отключили холодную воду. Причиной послужила утечка в подвале по улице Советская, 62, сообщили "ОГ" в пресс-службе МУП "Водоканал". 

По предварительным данным, восстановление ХВС в 15 домах, попавших под отключение воды, запланировано на 14:00.

- К нам поступила заявка об утечке в подвале дома №62 по улице Советская. Чтобы провести ремонт повреждённого водовода диаметром 150 мм, пришлось остановить ночью насосную станцию. К жителям домов направлены две автоцистерны на Блюхера, 57 и Советскую, 59. На месте происшествия ведутся раскопочные аварийно-восстановительные работы, - рассказали "ОГ" в пресс-службе МУП "Водоканал".

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