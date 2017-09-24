В Екатеринбурге более двух тысяч школьников пройдут крестным ходом до Ганиной Ямы

По девятикилометровому маршруту выдвинулись более двух тысяч человек. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

В Екатеринбурге сегодня, 24 сентября, около 12:00 стартовал крестный ход в честь начала учебного года от храма Владимирской иконы Божией Матери на Семи Ключах до Ганиной Ямы. Шествием пройдут более двух тыс. школьников, сообщили в "ОГ" в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Традиционный крестный ход, который проходит в Екатеринбурге с 2010 года, стартовал после Божественной литургии. Колонны пройдут по дороге, освящённой мученическим подвигом святых Царственных страстотерпцев.

- По девятикилометровому маршруту выдвинулись более двух тысяч школьников, педагогов, студентов, воспитанников воскресных школ, кадетских классов, участников общественных организаций. Планируется, что по дороге к ним присоединятся другие детские группы. На Ганиной Яме всех участников крестного хода встретит Владыка Евгений, там состоится молебен, посвящённый началу нового учебного года, - рассказали "ОГ" в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Отметим, уральские синоптики пообещали дожди в день школьного крестного хода.