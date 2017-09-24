В Германии проходят выборы в бундестаг

В Германии сегодня, 24 сентября, стартовали выборы в новый состав бундестага. Избирательные участки будут работать до 21:00 по уральскому времени.

По данным "РИА Новости" кандидатами на прохождение в бундестаг стали 42 партии, барьер для прохождения в парламент - 5%. Голосовать будут около 61,5 млн немцев, почти треть из них, согласно опросам, сделают это по почте.

Новый состав бундестага выберет канцлера, основным претендентом считается действующий глава правительства, лидер альянса ХДС/ХСС Ангела Меркель.

Отметим, по последним опросам, за альянс ХДС/ХСС действующего канцлера готовы отдать голоса 35% избирателей, за Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) Мартина Шульца — 22%, за партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) - 11%, за «Левых» - 10%, за «Свободных демократов» — около 9%, за «Зелёных» - 8%.