Совещание Владимира Путина с Максимом Орешкиным и Денисом Мантуровым. Фото: kremlin.ru

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин спрогнозировал снижение ставки по ипотеке ниже 10% к концу года. Такие данные он озвучил на совещании с Президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

По словам Максима Орешкина, последняя ставка составила 11%, при этом за последний месяц пошло серьёзное снижение ставок Сбербанком и другими крупными российскими банками.

"Ставки у них уже опустились ниже 10%. Поэтому, я думаю, к концу года фактическая выдача окажется ниже 10%. Это, в том числе, позволит увеличить объемы кредитования", - отметил глава Минэкономразвития Развития.

На что Президент РФ ответил с улыбкой: "Сейчас вы об этом сказали, люди будут ждать окончания года".