Экономика 24 сентября 2017, 16:02

Максим Орешкин спрогнозировал снижение ставки по ипотеке ниже 10%

Владимир Путин совещается с Максимом Орешкиным и Денисом Мантуровым

Совещание Владимира Путина с Максимом Орешкиным и Денисом Мантуровым. Фото: kremlin.ru

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин спрогнозировал снижение ставки по ипотеке ниже 10% к концу года. Такие данные он озвучил на совещании с Президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля. 

По словам Максима Орешкина, последняя ставка составила 11%, при этом за последний месяц пошло серьёзное снижение ставок Сбербанком и другими крупными российскими банками.

"Ставки у них уже опустились ниже 10%. Поэтому, я думаю, к концу года фактическая выдача окажется ниже 10%. Это, в том числе, позволит увеличить объемы кредитования", - отметил глава Минэкономразвития Развития.

На что Президент РФ ответил с улыбкой: "Сейчас вы об этом сказали, люди будут ждать окончания года".

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Областная газета Свердловской области

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