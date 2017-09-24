Земства 24 сентября 2017, 17:03

В Екатеринбурге маршрут №25 продлят до остановки «Технопарк «Университетский»

Автобусы

В Екатеринбурге маршрут №25 продлят до остановки «Технопарк «Университетский». Фото: Александр Исаков

В Екатеринбурге с понедельника, 25 сентября, появятся дополнительные автобусы на маршруте №25, которые довезут пассажиров до остановки «Технопарк «Университетский». Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

«В целях улучшения транспортного обслуживания пассажиров на маршруте № 25 «Радиоколледж» — СТЦ «Мега» — «Высоцкого» вводятся дополнительны рейсы с продлением до остановки «Технопарк «Университетский», — приводит мэрия Екатеринбурга сообщение МОАП. 

Добавим, первый автобус будет выезжать ежедневно в 7:05 от «Радиоколледжа» и прибывать к «Технопарк «Университетский» в 8:02. В обратный путь он будет отправляться в 8:05 с прибытием к «Радиоколледжу» в 09:17. Заканчивать движение рейс будет в 17:52 от «Меги», в 18:12 от «Радиоколледжа» и в 19:05 от «Университетского».

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Областная газета Свердловской области

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