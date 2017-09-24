"Урал" одержал первую домашнюю победу, обыграв "Тосно"

Футбольный клуб "Урал" одержал первую домашнюю победу в нынешнем сезоне премьер-лиги. "Шмели" на своём поле одолели "Тосно" - 3:1.

Задел футболисты "Урала" сделали уже в начале матча. На 5-й минуте встречи Георгий Чантурия реализовал пенальти, а на 9-й минуте Алексей Евсеев забил красивым ударом "ножницами".

Надо отметить, что "Урал" контролировал зод игры на протяжении всего матча. Во втором тайме "шмели" сумели забить третий мяч: пенальти реализовал Эрик Бикфалви. Лишь в концовке матча гости забили гол престижа: Никола Труич установил окончательный счёт в матче - 3:1.

Следующий матч "Урал" проведёт на выезде. 30 сентября "шмели" встретятся с московским "Спартаком".