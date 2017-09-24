В Екатеринбурге 30 человек эвакуировали из многоэтажки из-за пожара

В Екатеринбурге сегодня, 24 сентября, загорелась квартира на седьмом этаже многоэтажного дома на улице Волгоградская. Спасателям пришлось эвакуировать 30 человек, в том числе двоих детей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Сообщение о возгорании квартиры поступило в диспетчерскую в 16:06. Огнеборцы, оперативно прибыв на место происшествия, попали через балкон в квартиру и, не обнаружив там людей, начали тушить пожар.

- Другое пожарное подразделение проложило рукавную линию по лестничным маршам на седьмой этаж и, вскрыв дверь горящей квартиры, организовало подачу воды. В течение 20 минут девять спасателей с помощью трёх единиц техники потушили огонь. В результате площадь пожара составила 10 кв. м. Обстоятельства случившегося выясняют пожарные дознаватели и следственные органы, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

При этом в ведомстве отмечают, что, по не подтверждённым данным, в горящей квартире находились четыре человека, в том числе ребёнок. Они попытались спуститься через балкон на шестой этаж, среди них есть пострадавшие.