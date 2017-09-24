Кот-альпинист из Нижнего Тагила стал героем телешоу Сергея Шнурова. Фото: скрин телешоу "Главный котик страны" от 24.09.2017

Кот-альпинист по кличке Граф из Нижнего Тагила стал героем телешоу лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова. Выпуск "Главного котика страны" с участием уральского кота вышел в эфир сегодня, 24 сентября, на "Первом канале".

– Сейчас вы увидите кота, который покорил все уральские горы и собирается на Эверест. Кто из вас был на Эвересте? А вот кот собирается...Это ещё один претендент на звание главного котика страны, - сказал Сергей Шнуров.

В рамках телешоу хозяин Графа Андрей Останин рассказал, что взял беспородного кота в приюте.

– Из квартиры он выходит нехотя, но зато на природе позволяет себе и бегать, и прятаться. Перед большой поездкой мы выбирались в лес, затем ездили на Северный Урал, потом на Эльбрус, обошли там ближайшие вершины, а также путешествовали на Байкал этой зимой, катались на велосипеде по льду. У него была, и обувь, и одежда, и тёплый кокон на велосипеде, я к нему даже руки опускал греться. Физически с ним много забот, но морально - это мой помощник, - рассказал Андрей Останин.