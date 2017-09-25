Заксобрание области согласовало кандидатуры двух первых вице-губернаторов и двух министров

Первые заместители губернатора сохранили свой пост. Фото: Алексей Кунилов

На первом после летних каникул заседании депутаты Законодательного собрания Свердловской области согласовали для назначения кандидатуры двух первых вице-губернаторов и двух министров. Докладчиком по данному вопросу выступил губернатор Евгений Куйвашев.

Для назначения на должность первых вице-губернаторов одобрены кандидатуры Алексея Орлова (его поддержало 44 депутата- единогласно) и Владимира Тунгусова (45 депутатов - единогласно) последний также будет занимать пост руководителя администрации губернатора. На должность заместителя губернатора-министра финансов согласована кандидатура Галины Кулаченко (43 депутата, двое не голосовали), на должность министра социальной политики области - кандидатура Андрея Злоказова (45 депутатов - единогласно). Все кандидатуры были согласованы без вопросов со стороны депутатов.

- То, что согласование прошло быстро - результат эффективной работы ранее. Это сильные личности, которые способны эффективно выполнять задачи которые ставит губернатор, - сказала председатель Заксобрания Людмила Бабушкина.

Напомним, после того, как избранный губернатор Свердловской области вступает в должность, действующие министры должны сложить полномочия. После этого глава региона назначает своим указом всех министров, кроме министра финансов — заместителя губернатора, министра социальной политики и министра по управлению государственным имуществом. Для их назначения необходимо получить согласие депутатов Законодательного собрания.

Указ о сложении правительством своих полномочий губернатор подписал 18 сентября - в день своего официального вступления в должность.