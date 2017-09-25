Свердловская область попала в топ регионов по уровню снижения преступности

Свердловская область продолжает входить в список самых криминальных регионов. Фото: Александр Исаков

Генеральная прокуратура РФ опубликовала отчёт по состоянии преступности в России. Свердловская область вошла в число регионов с наибольшим снижением количества совершённых преступлений

Согласно опубликованному документу, в период с января по июнь 2017 года в России зафиксировано 1 030 193 преступлений. Это на 152 258 меньше, чем за тоже время годом ранее. При этом, тенденция к снижению уровня преступности наблюдается на территории всех федеральных округов. Лучше всего дела обстоят в Северо-Западном, Центральном, Сибирском, Приволжском, Северо-Кавказском, Южном, Дальневосточном и Уральском федеральных округах. В общей сложности, уровень преступности упал в 76 регионах. Свердловская область вошла в пятёрку регионов, по снижению количества зарегистрированных преступлений. За первое полугодие 2017 года на Среднем Урале было зарегистрировано на 5727 преступлений меньше, чем в за аналогичный период прошлого года. Вместе с тем, Свердловская область продолжает входить в число самых криминальных регионов страны. Всего за отчётный период на Среднем Урале выявлено 28 556 преступлений. Лидером по этому показателю стала Москва, где было совершено почти 72 тысячи преступлений. Далее следует Краснодарский край (33,5 тысячи), Башкирия и Ростовская область (29 553 и 28 905 тысячи преступлений соответственно)

Тенденция к увеличению количества совершённых преступлений. В их числе Чечня, Тыва, Калужская, Магаданской, Саратовская, Челябинская области, а также Карачаево-Черкесская республика и Марий Эл.