Политика 25 сентября 2017, 10:29

Новый состав правительства будет утвержден до конца октября

Новый состав правительства Свердловской области будет сформирован до конца октября. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев:

- Не скрою я в структуре правительства произойдут некоторые структурные изменения. Кроме того, назначение некоторых министров будет производиться на конкурсной основе. Об этом говорилось на встрече Президента с губернаторами. Сейчас прорабатываются необходимые нормативные документы, - сказал Евгений Куйвашев.

Напомним, сегодня стали известны имена первых четырех и членов правительства. Законодательное собрание согласовало на должности первых вице-губернатора, министров финансов и социальной политики.

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Областная газета Свердловской области

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